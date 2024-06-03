الامارات | حقيقة إخلاء سبيل حليمة بولند.. «فاشنستات» يحضرن أول جلسة لها أمام الاستئناف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وسائل إعلام كويتية ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عن إخلاء سبيل الإعلامية حليمة بولند.

وأوردت وسائل إعلام كويتية اليوم (الاثنين) أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله العثمان حجزت قضية حليمة بولند إلى جلسة التاسع من يونيو للحكم، ورفضت طلب إخلاء سبيلها بعد أن استمعت إلى مرافعة المحامين.

وحضرت «فاشنستات» دعماً لحليمة بولند في أول جلسة لها أمام محكمة الاستئناف والصادر ضدها حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

يشار إلى أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت خبر إخلاء سبيل حليمة بولند، مشيرة إلى تنازل الإعلامية هي والطرف الآخر في القضية.