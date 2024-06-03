الامارات | الكويت.. حل لغز 14 قضية سرقة للمرضى بالمستشفيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الداخلية الكويتية إن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من كشف سر 14 قضية سرقة مجهولة من خلال التوصل إلى وقائع سرقات متشابهة بنفس الأسلوب الإجرامي.

وأضافت أن شخصًا مجهول الهوية يرتدي الزي الوطني ويقوم بإخفاء ملامحه بلبس كمام ونظارة شمسية كان يدخل إلى مكاتب الموظفين وغرف المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظتي الفروانية والعاصمة ويسرق ممتلكاتهم الخاصة.

ووفقاً لصحيفة "القبس"، أشارت الوزارة إلى تشكيل قوة للبحث والتحري حول تلك الوقائع، ومن خلال التحريات وتتبع خط سير المتهم، أسفر ذلك عن التوصل إلى هويته وهو مواطن، وبعد استصدار الأذن من النيابة العامة تم ضبطه.

وأوضحت أنه من أرباب السوابق في قضايا السرقات، وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب وقائع السرقة، وتم إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.