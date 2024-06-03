3 منها في مصر.. أقدم 9 مقابر حول العالم "صور" - لن تتوقع شكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد أقدم المقابر في العالم بمثابة كنوز أثرية توفر رؤى لا تقدر بثمن حول الثقافات الإنسانية القديمة والمعتقدات المجتمعية.

يعود تاريخ هذه المدافن إلى آلاف السنين، وتقدم لمحات عن الطقوس والعادات المحيطة بالموت.

من أبيدوس أم القعاب في مصر، التي تضم بعضًا من أقدم المدافن الملكية، إلى كاتالهويوك في تركيا، التي تعرض ممارسات الدفن في العصر الحجري الحديث، تحكي كل مقبرة قصة فريدة من نوعها عن تطور الحضارة الإنسانية على مدى آلاف السنين.

ونستعرض في هذا التقرير أقدم 10 مقابر حول العالم، بحسب موقع timesofindia.

مقبرة هيراكونبوليس (4000 قبل الميلاد)

تقع هذه المقبرة في مصر، وتعد واحدة من أقدم أماكن الدفن الموثقة، حيث تعود أصولها إلى 4000 قبل الميلاد.

كشفت التحقيقات الأثرية في هذا الموقع عن بقايا مدافن قديمة، تتميز بجثث توضع في قبور ضحلة إلى جانب القرابين المختلفة.

حفرة الموت في تالهايم (5000 قبل الميلاد)

تم اكتشاف حفرة الموت في تالهايم في ألمانيا، والتي يرجع تاريخها إلى 5000 قبل الميلاد، وتكشف عن موقع دفن جماعي من العصر الحجري الحديث.

يحتوي هذا الاكتشاف على بقايا أفراد يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في مشاجرة عنيفة، ويوفر أدلة مهمة حول الهياكل الاجتماعية البشرية المبكرة وطبيعة الحرب القديمة.

مدافن كاتالهويوك (7500 قبل الميلاد)

وفي تركيا الحالية، يعرض كاتالهويوك عادات الدفن القديمة التي يرجع تاريخها إلى 7500 قبل الميلاد.

داخل حدود المستوطنة، تكشف المدافن الموجودة داخل المنازل وتحت الأرضيات عن طقوس ومعتقدات جنائزية معقدة في ذلك الوقت، وتقدم لمحات لا تقدر بثمن عن الطقوس البشرية المبكرة المحيطة بالموت.

سكارا براي (ج. 3180 قبل الميلاد)

تضم مستوطنة سكارا براي، وهي مستوطنة من العصر الحجري الحديث تقع في اسكتلندا، غرفة دفن جماعية يعود تاريخها إلى 3180 قبل الميلاد.

داخل الغرف المبنية بالحجارة، تم دفن الجثث، ما يشير إلى اتباع نهج مجتمعي في عادات الدفن ويعني وجود بنية مجتمعية جيدة التنظيم.

يقدم هذا الاكتشاف رؤى مثيرة للاهتمام حول الديناميكيات الاجتماعية والممارسات الثقافية لمجتمعات العصر الحجري الحديث التي كانت تسكن المنطقة خلال هذه الفترة القديمة.

مقبرة أريحا (7000 قبل الميلاد)

تعد مقبرة أريحا، الواقعة في الضفة الغربية، واحدة من أقدم مواقع الدفن الموثقة، حيث تعود أصولها إلى 7000 قبل الميلاد.

كشفت الحفريات واسعة النطاق في الموقع عن طبقات عديدة من المدافن، ما يوفر لمحات قيمة عن تطور عادات وممارسات الدفن التي امتدت لآلاف السنين.

ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على التغيرات الثقافية والاجتماعية التي حدثت داخل المجتمعات القديمة التي سكنت المنطقة على مدى آلاف السنين.

أبيدوس أم القعاب (ج. 3500 قبل الميلاد)

تستضيف أبيدوس أم القعاب في مصر مجمع مقبرة يعود تاريخه إلى حوالي 3500 قبل الميلاد، ويضم بعضًا من أقدم المدافن الملكية.

ومن بين كنوزها مقابر الملوك المصريين الأوائل، والتي ترمز إلى صعود المجتمعات المتطورة والسلطة المركزية في المنطقة.

يقدم هذا الموقع الأثري رؤى لا تقدر بثمن حول أصول الحضارة المصرية القديمة وتطور بنياتها السياسية والاجتماعية.

نبتا بلايا (7500 قبل الميلاد)

في الصحراء المصرية، تكشف نبتا بلايا عن أماكن احتفالية ومدافن قديمة تعود إلى حوالي 7500 قبل الميلاد.

توفر هذه المدافن نافذة على المعتقدات والطقوس المبكرة المحيطة بالموت والحياة الآخرة، وتلقي الضوء على الممارسات الروحية والثقافية للمجتمعات القديمة في المنطقة.

تساهم الاكتشافات في نابتا بلايا بشكل كبير في فهمنا للحضارات الإنسانية المبكرة وتصوراتهم المتطورة عن الفناء والإله.

مقبرة وادي القرى (4000 قبل الميلاد)

تقع مقبرة وادي القرى في المملكة العربية السعودية ويعود تاريخها إلى حوالي 4000 قبل الميلاد، وتضم العديد من تلال الدفن.

كشفت الاستكشافات الأثرية عن عادات دفن متنوعة داخل الموقع، تتراوح من المدافن الجماعية إلى إدراج السلع الجنائزية.

توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول التقاليد الجنائزية والديناميكيات المجتمعية للمجتمعات القديمة التي سكنت المنطقة خلال هذه الفترة، مما يثري فهمنا للثقافات العربية في عصور ما قبل التاريخ.

مقبرة خوجالي-جاداباي (5000 قبل الميلاد)

تقدم مقبرة خوجالي-جاداباي في أذربيجان، والتي يعود تاريخها إلى 5000 قبل الميلاد، لمحات عن المجتمعات الزراعية المبكرة.

ومن بين قبورها، توجد قطع أثرية مثل الأواني الفخارية وغيرها من السلع الجنائزية المصاحبة للأفراد المدفونين، ما يعكس الممارسات الثقافية والثقافة المادية للمجتمعات القديمة.

ويساهم هذا الموقع الأثري في فهمنا لنشوء التعقيد الزراعي والاجتماعي في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث، ما يثري رواية التاريخ البشري.

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