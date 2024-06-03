"مشهد كوميدي".. لص يأخذ قيلولة خلال عملية سرقة وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة وكوميدية، نام لص اقتحم مسكن طبيب، لكن عندما استيقظ في صباح اليوم التالي، صُدم عندما وجد رجال الشرطة حوله.

وبحسب ndtv، فإن المنزل المستهدف ينتمي إلى سونيل باندي، في قطاع أنديرا ناجار -20 في لكناو بالهند.

وتلقى مركز شرطة مقاطعة "جازيبور" اتصال استغاثة من جيران مالك المنزل الطبيب سونيل باندي، بعدما وجدوا باب المنزل مشرعا على مصراعيه، ليروا المنزل منهوبا وأثاثه مبعثرا.

وعند وصولهم، وجد رجال الشرطة اللص، الذي يُدعى كابيل، نائمًا، فاعتقلوه بتهم الكسر والخلع ومحاولة السرقة.

وكان اللص عاجزا عن الكلام، فتم استدعاء طبيب للاطلاع على وضعه، إذ توصل إلى أن اللص تعرض لنوع من التسمم الغازي الشديد خلال محاولته سرقة بطارية مضخة مياه المنزل، فانهارت كل حواسه واستسلم للنوم.

وأكد قائد مركز الشرطة، فيكاس راي، أن التحقيقات مستمرة مع اللص، بعد التأكد من أن "كابيل" كان يترصد مغادرة الطبيب لمنزله إلى عمله في مستشفى بمقاطعة بعيدة.

اللص كسر أقفال باب المنزل والخزائن، وأخذ الأموال، كما حاول سرقة حوض الغسيل وأسطوانة الغاز ومضخة المياه، لكن النوم غلبه.

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