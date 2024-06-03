هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام في وقت متأخر.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى الإصابة بسرطان المستقيم، ولكن ليس وحده، إذ أن عادات الأكل في وقت متأخر ليلا قد تساهم في العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان مع مرور الوقت.

وحدد موقع timesofindia العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المستقيم بسبب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لمدة 4 أيام أسبوعيا، وهي:

السمنة:

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، ما قد يساهم في زيادة الوزن والسمنة.

والسمنة هي عامل خطر معروف لسرطان القولون والمستقيم.

مشكلات في الجهاز الهضمي:

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية في الجسم وعمليات الهضم، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، أو ارتجاع الحمض، أو الإمساك.

وارتبطت مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الخيارات الغذائية السيئة:

قد يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى اتخاذ خيارات غذائية غير صحية، مثل تناول الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون، أو الوجبات الخفيفة السكرية، وترتبط هذه الأنماط الغذائية بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

زيادة مقاومة الأنسولين:

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكريات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين.

وارتبطت مقاومة الأنسولين بالالتهاب وقد تعزز تطور سرطان القولون والمستقيم.

اضطراب النوم:

يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى تعطيل أنماط ونوعية النوم، ما قد يؤثر سلبًا على العمليات الفسيولوجية المختلفة، بما في ذلك وظيفة المناعة وتنظيم الهرمونات.

تم ربط أنماط النوم المتقطعة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

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