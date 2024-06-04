عاقبتها بطريقة غريبة.. سيدة تترك ابنتها على طريق سريع لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، ألقت امرأة إيطالية ابنتها ،البالغة من العمر 16 عاما، على طريق سريع رئيسي في روما بسبب ضعف مستواها في اللغة اللاتينية.

وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا، عثرت دورية للشرطة على الفتاة وهي تسير على جانب الطريق الدائري المزدحم حول روما، ما يعرض حياتها للخطر، واقتادتها إلى المركز.

الفتاة حصلت على درجات 9 من أصل 10 في الفصول الأخرى، لكنها بالكاد نجحت في اللغة اللاتينية، وحصلت على 5.

وأخبرت الفتاة الضباط أنها ووالدتها تشاجرتا، فتوقفت الأم وطلبت منها الخروج من السيارة.

واستشهدت الشرطة بالأم البالغة من العمر 40 عامًا للاشتباه في إساءة معاملتها لطفلة، وأحالت الأمر إلى محكمة الأحداث.

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