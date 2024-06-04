لأحمر شفاه يدوم طويلا .. اتبعي هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أحمر الشفاه من أهم لمسات الجمال التي تُضفي على المرأة سحر وجاذبية، لكن ما يُزعج بعضهن هو سرعة اختفاء لون أحمر الشفاه، ما يُجبرهن على تجديده بشكل متكرر.

ولكن، ذكرت مجلة "Stylebook" المتخصصة في الموضة والجمال، مجموعة من النصائح والخطوات التي تضمن ثبات أحمر الشفاه لفترة أطول.

تحضير الشفاه:

للتخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه، عليك استخدام بلسم مناسب لضمان ملمس ناعم ورطب.

تحديد معالم الشفاه:

استخدمي قلم تحديد الشفاه، لتحديد حدود الشفاه ومنع تلطّخ المنطقة المحيطة بها.

اختيار القوام المناسب:

تجنبي أحمر الشفاه السائل أو الشمعي، لأنه يتلاشى بسرعة ويتراكم في التجاعيد.

مسح الفائض:

بعد ضع طبقة من أحمر الشفاه، امسحي الفائض بواسطة منديل ورقي.

تثبيت اللون:

ضعي القليل من بودرة الشفاه على منديل ورقي، ثم اضغطي به على شفتيكِ، ثم ضعي ملمع الشفاه لتثبيته ومنحه لمعانا جذابا.