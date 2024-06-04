الامارات | 4 خيول برجفالسكي من براغ إلى كازاخستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت طائرة عسكرية تشيكية أربعة خيول برجفالسكي إلى كازاخستان أمس، في إطار برنامج حديقة حيوان براغ الطويل المدى لإنقاذ الأنواع المعرضة للخطر. وسوف يتم نقل أربعة حيوانات أخرى من حديقة حيوان برلين الألمانية.

ووفقاً لما أورده موقع «راديو براغ إنترناشونال»، على مدار خمس سنوات سيكون قد نقل 40 من خيول برجفالسكي إلى سهل ألتين دالا، في إطار جهود لإعادة هذه الحيوانات إلى البرية، حيث موطنها الأصلي، من أجل المساهمة في المحافظة عليها، وتكثيرها.

يُشار إلى أن خيول برجفالسكي، هي نوع فرعي نادر موطنه منغوليا، انقرض في البرية خلال ستينات القرن الماضي. ولعبت حديقة حيوان براغ دوراً رئيساً في إنقاذ هذا النوع من الخيول النادرة، إذ قامت بتربيته وإعادته تدريجياً إلى بيئته الطبيعية.