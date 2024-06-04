كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على نوم المراهقين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم عن وجود علاقة بين قلة النوم وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى المراهقين، حيث أظهرت النتائج أن ذلك يُلحق الضرر بوظائف الدماغ الأساسية المتعلقة بالتحكم التنفيذي ومعالجة المكافأة، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى تقنيات تصوير الدماغ، أن المراهقين الذين ينامون فترات قصيرة ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يُظهرون نشاطًا ضعيفًا في مناطق معينة من الدماغ، مثل التلفيف الجبهي السفلي والمتوسط.

يؤدي التلفيف الجبهي السفلي دورا مهما في التحكم في السلوك، بينما يشارك التلفيف الجبهي الأوسط في تقييم المكافآت والاستجابة لها، واتخاذ القرارات.

ووفقًا للنتائج، فإن قلة النوم وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تؤثران سلبا على قدرة المراهقين على تنظيم سلوكهم، وتقييم المكافآت، واتخاذ القرارات السليمة، ما يؤدي إلى مشكلات سلوكية وعاطفية في المستقبل.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا بالحصول على 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة، والابتعاد عن جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ب 30 إلى 60 دقيقة على الأقل.

وتشجع على أهمية النوم الكافي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بانتباه ووعي، خاصة خلال فترة المراهقة، حيث هذه المرحلة حساسة لتطور وظائف الدماغ.

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