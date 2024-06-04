6 نصائح للحفاظ على صحة دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه الكثيرون شعورا بالتراجع في قدراتهم العقلية مع تقدمهم في العمر،ما يؤثر على حياتهم وأداء مهام يومهم.

وإليك 6 نصائح يجب اتباعها في روتينك اليومي لتحقيق ذلك، وفقا لموقع " Global English Editing".

النشاط البدني المنتظم:

النشاط البدني من أهم العوامل للحفاظ على صحة الدماغ والجسم، حيث يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز وظائف الإدراك، بالإضافة إلى، تحفز الدماغ على إفراز مواد كيميائية تُحسن الحالة المزاجية وتقلل من التوتر.

التعلم مدى الحياة:

يُساعد التعلم على اكتساب مهارات جديدة تحفيز الدماغ ومنعه من الشعور بالملل، ما يُسهم في تحسين وظائف الإدراك.

اتباع نظام غذائي صحي:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والبروتين الخالي من الدهون ضروريا لصحة الدماغ.

أخذ قسط كاف من النوم:

يساعد النوم على تعزيز وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتركيز، لذا يُنصح البالغين بالحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، والابتعاد عن تصفح الهاتف قبل النوم.

ممارسة اليقظة والتأمل:

يؤدي ممارسة تمارين اليقظة والتأمل إلى تقليل التوتر وتعزيز التركيز وتعزيز الشعور بالسلام والرفاهية.

الحفاظ على موقف إيجابي

يُسهم الموقف الإيجابي على التعامل بشكل أفضل مع المواقف العصيبة، والتقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى، إطالة العمر.

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