ما كمية البيض المسموح بتناوله في اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - البيض من الأطعمة التي يحرص الكثير تناوله على وجبة الإفطار يوميا، وذلك لما يقدمه من فوائد صحية واحتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن، ولكن ما الكمية المسموح بها يوميا؟

في هذا الصدد، أوضح الطبيب الروسي ألكسندر ألكسييف مدير معهد التكنولوجيا الحيوية الطبي أن البيض منتج غني بالبروتين سهل الهضم، والكالسيوم، والفوسفور، والليسيثين، والكالسيفيرول، بينما صفار البيض مصدرا مهما لأحماض أوميجا 3، وحمض الفوليك، وفيتامينات A وK وE وB12، والسيلينيوم، والبيوتين، وفقا لصحيفة "Gazeta " الروسية.

وأشار "ألكسييف" إلى أن البيض يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتشمل:

زيادة الكتلة العضلية.

تقوية العظام.

الحفاظ على وظائف المخ.

الحفاظ على سلامة الأنسجة.

خفض مستوى ضغط الدم.

مكافحة الوزن الزائد.

وعن الكمية المسموح بتناولها في اليوم، قال: "تناول بيضة واحدة في اليوم كحد أقصى، مع ضرورة تقليل استهلاك صفار البيض إلى 2-3 مرات أسبوعيا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم".

وينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والمرارة والكلى والمسالك البولية، وكبار السن، بتقليل استهلاكهم للبيض.

بالإضافة إلى فوائده الغذائية، شدد على ضرورة معالجة البيض وتنظيفه بعناية، حيث تكون قشرة البيض ملوثة ببكتيريا السالمونيلا، لذلك، يُنصح بتجنب شراء ذي القشرة الملوثة أو التالفة، والانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحيته، وغسله جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

وحذر من تناول البيض في حال وجود أي ضرر في قشرته، حيث قد تكون البيضة نفسها مصابة بالعدوى، بالإضافة إلى، الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحيته.

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