الامارات | بالفيديو.. السر وراء تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السر وراء تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد لا يعرف المسافرون الغرض من تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط، ولكن، أوضح موقع CNN بالعربية، أنه إجراء احترازي للحفاظ على سلامة وراحة الركاب.
وتشمل الأسباب ما يلي:
تأقلم نظر الركاب مع الضوء الخارجي.
مساعدة الركاب على النوم، وخاصة في الرحلات الليلية.
تنبيه الركاب لقائد الطائرة أو أفراد الطاقم في حال رؤية أي شيء خارج عن المألوف.
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