الامارات | بالفيديو.. السر وراء تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد لا يعرف المسافرون الغرض من تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط، ولكن، أوضح موقع CNN بالعربية، أنه إجراء احترازي للحفاظ على سلامة وراحة الركاب.

وتشمل الأسباب ما يلي:

تأقلم نظر الركاب مع الضوء الخارجي.

مساعدة الركاب على النوم، وخاصة في الرحلات الليلية.

تنبيه الركاب لقائد الطائرة أو أفراد الطاقم في حال رؤية أي شيء خارج عن المألوف.