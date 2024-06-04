احذر.. 5 عوامل تسبب تضعف البصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور الروسي "ستانيسلاف إيونوف"، أستاذ طب العيون بجامعة التعليم الروسية، عن أسباب غير واضحة تؤدي إلى ضعف البصر، وتؤثر سلبا على صحة العين.

وأوضح "إيونوف" أن لا ينصح بارتداء النظارات في حالات قصر النظر البسيط، وذلك لمنح العين فرصة التكيف والتغلب على هذا العيب بشكل طبيعي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وذكر أن ارتداء النظارات في حالات قصر النظر المتقدمة ضروري لتجنب إرهاق العينين، لكنّه شدد على أهمية خلع النظارات أحيانا لتمكين العين من العمل دون مساعدة خارجية.

وأشار إلى أن قراءة الكتب أو استخدام الأجهزة الإلكترونية في وسائل المواصلات، يسبب ضعفا مؤقتا في الرؤية، خاصة إذا كانت الشاشة أو الخط صغيرا.

ولفت إلى أن عدسة العين لا تستطيع مواكبة الحركة المفاجئة للوسيلة، ما يصعب عملية التركيز ويؤثر سلبا على شبكية العين.

وحذر أيضا من مخاطر الإجهاد على صحة العين، حيث يؤدي إلى اضطراب تغذية شبكية العين بسبب تشنج الأوعية الدموية نتيجة إفراز هرمون الأدرينالين.

وأوضح أن زيادة مستويات التوتر يؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف الرؤية، بالإضافة إلى، تقدم العمر، وذلك نتيجة تكوّن لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية للعين.

وأشار إلى أن مرض السكري يُسهم في حدوث تغيرات مرضية في الأوعية الدموية للشبكية.

وحذر "إيونوف" من مخاطر استخدام الرموش الصناعية، حيث تسبب المواد الكيميائية الموجودة فيها احمرار وتهيج القرنية، وردود فعل تحسسية، وتشنج الأوعية الدموية في العين.

ودعا إلى ضرورة إجراء فحوصات دورية للعيون للحفاظ على صحتها، واكتشاف أي مشاكل بصرية مبكرًا.

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