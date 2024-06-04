لمرضى النقرس.. إليك المسموح والممنوع من الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها علماء كلية هارفارد للصحة العامة الأمريكية، عن علاقة قوية بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بمرض النقرس، حيث أظهرت الدراسة أن بعض المنتجات الغذائية تقلل من خطر الإصابة بالمرض، بينما تزيد منتجات أخرى من هذا الخطر، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Journal of American Medical Assocoation"، نحو 123 ألف شخص من النساء والرجال، تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عامًا.

في المرحلة الأولى من الدراسة، تم جمع معلومات عن الحالة الصحية للمشاركين ونظامهم الغذائي، ومتابعتهم لمعرفة ما إذا أصيب أي منهم بمرض النقرس.

وخلال فترة المتابعة، تم رصد إصابة 2700 شخص من المشاركين بالنقرس.

وخلصت الدراسة إلى أن الحبوب الكاملة في النظام الغذائي تقلل من خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 7٪، بينما يقلل الشاي والقهوة من هذا الخطر بنسبة 5٪، ومنتجات الألبان بنسبة 15٪.

على العكس من ذلك، أظهرت الدراسة أن عصائر الفواكه والمشروبات المحلاة تزيد من خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 6٪، والزيوت النباتية بنسبة 16٪، والدهون الحيوانية والأسماك بنسبة كبيرة.

وأوضح الباحثون أن إضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي تُسهم في خفض مستوى حمض اليوريك في الدم، وهو السبب الرئيسي للألم والتهاب المفاصل في مرض النقرس، حيث تتشكل بلورات حمض اليوريك حول المفاصل وفي بنيتها.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

تنظف الكبد.. 10 أطعمة سحرية تطرد السموم من جسمك

لن تتخيل ما يحدث لصحة الكبد والكلى عند تناول لحمة الرأس

علامات على أظافرك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. اكتشفها الآن