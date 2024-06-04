كيف يزيد الشعور بالوحدة الإصابة بالاكتئاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذر البروفسيور أولريش فودرهولتسر، الطبيب النفسي والمعالج النفسي الألماني، من خطورة الشعور بالوحدة على الصحة النفسية، مشيرا إلى أنها من أهم العوامل التي ترفع من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوضح "فودرهولتسر" أن العلاقات الاجتماعية والتواصل الإيجابي مع الأصدقاء والأقارب والزملاء، بمثابة درع للوقاية من الاكتئاب.

وذكر الطبيب النفسي بعض النصائح لمواجهة الشعور بالوحدة، منها:

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مثل الذهاب إلى السينما أو ممارسة الرياضة أو الهوايات مع الأصدقاء.

حضور المناسبات الاجتماعية: مثل أعياد الميلاد وحفلات الخطوبة والزواج.

الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، لعقد الصداقات مع أشخاص جدد.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب المختص فورا في حال كان الشعور بالوحدة مصحوباً بأعراض أخرى مثل:

فقدان الاهتمام.

الرغبة في الانعزال.

عدم القدرة على الشعور بالاستمتاع بأي شيء.

فقدان الإحساس بقيمة وأهمية الذات.

الرغبة في إيذاء النفس.

الأفكار الانتحارية.

وأكد على أن الاكتئاب قابل للعلاج بشكل فعال من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الجماعي، بالإضافة إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب، مع ضرورة الحرص على ممارسة التواصل الاجتماعي الإيجابي.

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