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طريقة عمل ماسك الليمون والحليب في خطوتين.. عالجي حب الشباب بمكونات طبيعية

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فتاة تتحسس بشرتها

ماسك الليمون والحليب من الماسكات المفيدة جدًا للبشرة، ويمكن استخدامه من فترة لأخرى لعلاج حب الشباب، وتحضيره في المنزل، بدلًا من شراء الماسكات والأدوية الغالية، التي لا تجدي نفعًا مع بعض الأشخاص، بحسب موقع «style».

مكونات ماسك الليمون والحليب

  • 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
  • 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
  • ملعقة كبيرة من الزبادي.
  • عصير ليمونة واحدة.

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طريقة إعداد ماسك الليمون والحليب

في وعاء صغير يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من الحليب الطازج، و2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وملعقة كبيرة من الزبادي الطازج، وعصير ليمونة كبيرة، بالإضافة إلى القليل من المياه، ويتم دمجهم جيدًا، حتى يصبح مزيجًا قابلًا للفرد.

ويوزع الخليط على الوجه بأكمله، ويتم الانتظار لدقائق معدودة، حتى يجف تمامًا، ويصبح طبقة سهلة الإزالة، أي يمكن الانتظار مدة من 10 دقائق حتى 15 دقيقة.

بعد تجفيف الوجه يتم غسله، بالمياه الدافئة أو الباردة، حتى تزال الطبقة الخارجية من الماسك، ويمكن تكرار هذا الأمر ما بين مرتين إلى 3 مرات، للحصول على نضارة كبيرة للبشرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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