ابدأ يومك بإفطار صحي.. طريقة عمل توست بالتمر والجبنة الموتزاريلا

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
البعض يعتقد أن الإفطار الصحي مقتصر على وجبات معينة مثل التونة والجبنة القريش، أو أنواع أخرى من الطعام تتحول فيما بعد إلى روتين يومي ينزعج منه متبعو الحميات الغذائية، لكن من العناصر الغذائية الصحية يمكن تحضير آلاف الوجبات، مثل التوست بالجبنة الموتزاريلا والتمر، وبعض الأوقات يضاف إليهم الرمان، وهي الوصفة التي نستعرض مقاديرها وطريقة التحضير في السطور التالية، وفقًا لموقع «my realfood» البريطاني.
المقادير:
- 7 تمرات منزوعة النواة.
- ملعقتين من العسل.
- حبات جوز حسب الحاجة.
- توست اسمر للإفطار.
- شرائح جبنة موتزاريلا.
- رشة روزماري مخلوط بزيت زيتون.
- زيت زيتون لدهن التوست.
- رمان للتزيين.
طريقة تحضير التوست بالتمر والجبنة الموتزاريلا:
- لعمل إفطار التوست والجبنة الموتزاريلا اهرسي التمر مع الجوز في الهراسة اليدوية جيدًا.
- في الخطوة التالية ضيفي القليل من العسل حتى تلين المكونات.
- بعد ذلك في طبق صغير ضعي زيت الزيتون، وادهني به شرائح التوست، وأدخلي الشرائح في محمصة الطعام.
- اهرسي التمر وعمل خليط بزيت الزيتون، ثم قومي بتوزيعه بشكل متساو على شرائح التوست المحمصة.
- وزعي شرائح الجبن، والروزماري المخلوط بزيت الزيتون فوق طبقة التمر.
- زيني شرائح التوست بالجوز المجروش والقليل من الروزماري أو الرمان.
- يمكن بنفس الطريقة استبدال المكونات السابقة مع الحفاظ على التمر، ضعي طبقة من الجبنة الكريمي، ثم زينيها بالجوز المجروش وقليل من الروز ماري.
- يقدم هذا الإفطار مع كوب من القهوة الباردة، ويفضله الكثير من الناس في المملكة المتحدة.