ابدأ يومك بإفطار صحي.. طريقة عمل توست بالتمر والجبنة الموتزاريلا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البعض يعتقد أن الإفطار الصحي مقتصر على وجبات معينة مثل التونة والجبنة القريش، أو أنواع أخرى من الطعام تتحول فيما بعد إلى روتين يومي ينزعج منه متبعو الحميات الغذائية، لكن من العناصر الغذائية الصحية يمكن تحضير آلاف الوجبات، مثل التوست بالجبنة الموتزاريلا والتمر، وبعض الأوقات يضاف إليهم الرمان، وهي الوصفة التي نستعرض مقاديرها وطريقة التحضير في السطور التالية، وفقًا لموقع «my realfood» البريطاني.

المقادير:

7 تمرات منزوعة النواة.

ملعقتين من العسل.

حبات جوز حسب الحاجة.

توست اسمر للإفطار.

شرائح جبنة موتزاريلا.

رشة روزماري مخلوط بزيت زيتون.

زيت زيتون لدهن التوست.

رمان للتزيين.

طريقة تحضير التوست بالتمر والجبنة الموتزاريلا:

لعمل إفطار التوست والجبنة الموتزاريلا اهرسي التمر مع الجوز في الهراسة اليدوية جيدًا.

في الخطوة التالية ضيفي القليل من العسل حتى تلين المكونات.