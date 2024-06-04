كيف يؤثر تناول الطماطم على صحة الدماغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الطماطم من الخضروات اللذيذة الغنية بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ.

وفقا لموقع "Summit Life" إليك تأثير تناول الطماطم على صحة الدماغ:

الليكوبين:

يُسهم الليكوبين الموجود في الطماطم في خفض مستويات الكولسترول الضار ومنع تصلب الشرايين، ما يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، بالإضافة إلى، التقليل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي وخرف الزهايمر.

كما يخفف من الإجهاد التأكسدي ويمنع تلف الخلايا العصبية.

بيتا كاروتين:

يعمل كمضاد للأكسدة وغني بفيتامين A، الذي يؤدي دورا مهما في وظائف الدماغ، حيث يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

فيتامين C:

يساعد فيتامين سي على حماية الخلايا العصبية من التلف، وتحسين وظائف الإدراك والذاكرة.

أحماض أوميجا-3 الدهنية:

تُدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الطماطم وظائف القلب والدماغ، وتحسن الحالة المزاجية، وتقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

اللوتين والزياكسانثين:

تعمل الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين على حماية العينين من الضوء الأزرق الضار المنبعث من الهواتف المحمولة.