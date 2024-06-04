في الطقس الحار.. 3 مشروبات ابتعد عن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور الروسي أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء وزارة الصحة بموسكو من مخاطر تناول بعض المشروبات في الطقس الحار، وذلك لتأثيرها السلبي على الصحة، وفقا لما ورد في وكالة "نوفوستي" الروسية.

المشروبات التي ينصح بتجنبها:

المشروبات الغازية:

يؤدي السكر الموجود في هذه المشروبات إلى زيادة الجفاف بدلاً من إرواء العطش، كما أنها تزيد من السعرات الحرارية.

القهوة والشاي:

من المشروبات التي لها تأثير مدر للبول، لذا تسبب فقدان المعادن القيّمة مع السوائل.

المشروبات الكحولية:

تُثقل على القلب والأوعية الدموية والجسم بشكل عام، ما يُزيد خطر الإصابة بنوبات قلبية وغيرها من المشكلات الصحية.

ونصح "تياجيلنيكوف" بشرب بكمية لا تقل عن 2.5 لتر يوميا من الماء، مع مراعاة احتياجات كل شخص الفردية لحماية الجسم من الجفاف، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، كما يمكنك إضافة عصير الليمون أو النعناع إلى الماء لتحسين مذاقه.

ويوصي أيضا بشرب شاي الأعشاب وعصير الفواكه غير المحلى.

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