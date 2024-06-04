كيف يتفادى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر خطورة الرياح المحملة بالغبار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تحذر هيئة الأرصاد الجوية باستمرار خلال الفترة الحالية، من نشاط الرياح على جميع أنحاء محافظات الجمهورية، والتي تكون محملة بالرمال والأتربة، وخطورتها على مرضى الحساسية.

الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قدم روشتة من النصائح لتفادي أضرار الرياح المحملة بالغبار والأتربة.

- متابعة النشرات الجوية باستمرار.

- عدم الخروج خلال هبوب الرياح العاتية إلا للضرورة والعواصف المثيرة للرمال.

- تبديل الملابس التي تستخدم خارج المنزل وغسلها.

- الاستحمام فور العودة للمنزل.

- غسل الوجه واليدين فور الوصول للعمل.

- تجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ لأنها تجمع الأتربة وحبوب اللقاح على الملابس والأغطية والفوط.

- ارتداء كمام طبية جديدة حال الخروج من المنزل وتغييرها كل 4 ساعات.

- مسح الأسطح التي يتعدد لمسها كل ساعة بمطهر طبى.

- تنظيف الأرضيات بمكنسة كهربائية ثم مسحها بمحلول الكلور المخفف 10% .

- الغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم .

واختتم خلال حديثه أنه يجب تنظيف التكييف أولاً بأول، وإحكام غلق النوافذ والأبواب، والالتزام بعلاج الحساسية الموصوف من الطبيب، بالإضافة لتجنب فرك العين والأنف والجلد.

وأكد ضرورة تجنب التدخين الذى يقلل المناعة، ويشل أو يدمر الأهداب التنفسية المنوط بها حماية مجرى الهواء داخل الجهاز التنفسى، مع ضرورة شرب الماء والسوائل وشاى الأعشاب الطبيعية.

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