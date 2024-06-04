لن تصدق.. 5 فواكه غنية بالكالسيوم أكثر من اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يظن الكثيرون أن الحليب هو المصدر الوحيد أو الرئيسي للكالسيوم، لكن المفاجأة أن بعض الفواكه تحتوي على كميات من الكالسيوم تفوق ما يوجد في كوب من اللبن.

وفقا لموقع "health" توجد 5 فواكه غنية بالكالسيوم يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

أعراض نقص الكالسيوم

تشنجات العضلات.

جفاف الجلد.

أظافر هشة.

تسوس الأسنان.

الأرق.

آلام العظام والمفاصل.

التعب والإرهاق

فواكه غنية بالكالسيوم

المشمش

من بين الفواكه الغنية بالكالسيوم، حيث يحتوي كوب واحد منه على 341 ملليجراما من الكالسيوم، أي ما يعادل أكثر من ثلث احتياجات الجسم اليومية من هذا المعدن المهم.

البرتقال

البرتقال مصدر غني بالكالسيوم، ما يجعله خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من نقص مستوياته، بالإضافة إلى، خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الكيوي

لا يقتصر فوائده على كونه غنيا بفيتامين C فقط، بل يحتوي أيضا على الكالسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة العظام والأسنان.

التوت

كوب واحد من التوت، نحو 125 جرام يحتوي على أكثر من 20 ملليجرام من الكالسيوم، أي ما يعادل 2% من القيمة اليومية الموصى بها.

الفراولة

الفراولة من الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم، وهو معدن ضروري لتعزيز صحة القلب، وتقوية جهاز المناعة.

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