بعد 30 دقيقة من تناولها.. احذر 5 أطعمة ومشروبات ترفع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتأثر مستويات السكر في الدم بشكل كبير بما نأكله، وتتحول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مباشرة إلى سكر في جسم الإنسان.

ولكن حتى البروتينات والدهون والألياف التي يتم تناولها هي المسؤولة عن مستويات السكر في الدم.

وعندما يتعلق الأمر بنظامنا الغذائي، فإن الحلول السريعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية طويلة المدى، خاصة فيما يتعلق بمستويات السكر في الدم.

العديد من الأطعمة، عند تناولها، يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يمهد الطريق لانهيار الطاقة والمضاعفات الصحية المحتملة.

فيما يلي خمسة أطعمة مشهورة بقدرتها على رفع نسبة السكر في الدم بسرعة خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط:

المشروبات السكرية

تحتوي هذه المشروبات على سكريات مضافة مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز، على الرغم من مذاقها المنعش، إلا أنها توفر تدفقًا سريعًا للسكريات إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم بعد وقت قصير من تناولها

إن الجمع بين السكريات والماء والنكهات المضافة يخلق خليطًا قويًا يعيث فسادًا في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، بحسب تايمز أوف إنديا.

المانجو

في حين أن هذه الفاكهة محبوبة لحلاوتها ونكهتها، فإنها تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز وتتميز بقيمة عالية لمؤشر نسبة السكر في الدم.

وبالتالي، فإن تناول المانجو يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو بأشكال مركزة مثل عصير المانجو.

العسل

يُوصف العسل في كثير من الأحيان كبديل صحي للسكر المكرر، ويتكون في المقام الأول من الفركتوز والجلوكوز، مع آثار السكروز.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم إلى زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة عند تناوله، على الرغم من أصوله الطبيعية، يجب استهلاك العسل باعتدال، خاصة من قبل الأفراد الذين يسعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم لديهم.

قصب السكر

سواء تم استهلاكه كعصير أو معالجته إلى سكر، فإن قصب السكر غني بالسكروز، وهو ثنائي السكاريد يتكون من الجلوكوز والفركتوز.

بسبب محتواه العالي من السكر، فإن الانغماس في المنتجات المعتمدة على قصب السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة.

في حين أن قصب السكر قد يقدم مصدرا طبيعيا للحلاوة، فإن تأثيره على مستويات السكر في الدم يستدعي الحذر.

(الحلويات / الشوكولاتة)

غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة المغرية على كميات كبيرة من السكريات المضافة والدهون والكربوهيدرات المكررة .

إن الجمع بين السكريات والمحتوى المنخفض من الألياف في الحلويات يسهل الامتصاص السريع، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم بعد وقت قصير من الاستهلاك.

على الرغم من أنها ممتعة باعتدال، إلا أن الإفراط في تناول هذه الأشياء يمكن أن يعطل تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم.

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