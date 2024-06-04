اذهب للطبيب فورا.. 6 علامات خطيرة لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحذر مؤسسة بريطانية رائدة في مجال السرطان من إجراء فحص لستة أعراض لأنها "علامات خطر" مبكرة للمرض القاتل.

والسرطان حالة خطيرة تحدث عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية وتنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويمكنها بعد ذلك الانتشار إلى الأنسجة والأعضاء الأخرى، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وهناك بعض العلامات العامة التي يجب الانتباه إليها والتي تنطبق على أشكال مختلفة من السرطان.

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، هناك ستة علامات من هذا القبيل يجب الانتباه إليها.

والرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بشيء أقل خطورة، إلا أن الأمر لا يزال يستحق فحصها، كما يقول الخبراء في المؤسسة.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "لقد قمنا بإدراج بعض العلامات والأعراض الرئيسية التي يمكنك أن تكون على دراية بها.

"معظم العلامات والأعراض المذكورة هنا ناتجة عن شيء أقل خطورة من السرطان - ولكن إذا كان سرطانًا، فإن اكتشافه مبكرًا يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا.

"إذا لاحظت أي تغييرات غير طبيعية بالنسبة لك، أو شيء لن يختفي - فلا تتجاهله، وتحدث إلى طبيبك، سواء كان موجودًا في هذه القائمة أم لا، قم بفحصه."

وتضيف: "من المهم أن تكون على دراية بما هو طبيعي بالنسبة لك وأن تتحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية أو شيء لا يختفي.

"وهذا يمكن أن يساعد في تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، عندما يكون العلاج أكثر احتمالا للنجاح."

تشمل العلامات الستة التي يجب البحث عنها ما يلي:

تعرق ليلي شديد أو حمى

تعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

ألم أو وجع غير مبرر

فقدان الوزن غير المبرر

ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان.

تعرق ليلي شديد أو حمى

يمكن أن يحدث هذا بسبب الالتهابات أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وغالبًا ما تعاني منه النساء أيضًا في وقت قريب من انقطاع الطمث.

"لكن تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من تعرق ليلي غزير أو حمى غير مبررة"، تحذر مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

تعب

هناك عدة أسباب تجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، قد يكون هذا مرتبطًا بالتوتر أو مشكلة النوم.

ومع ذلك، فإن التعب غير المبرر أو الشعور بالتعب طوال الوقت يمكن أن يكون علامة على وجود خطأ خطير.

نزيف أو كدمات غير مبررة

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إن النزيف أو الكدمات غير المبررة عندما لا تؤذي نفسك، من المهم أن يقوم طبيبك بفحصك".

ويشمل ذلك الدم في البراز أو البول، بالإضافة إلى القيء أو السعال الدموي، وأي نزيف مهبلي غير مبرر بين الدورات الشهرية، أو بعد ممارسة الجنس أو بعد انقطاع الطمث.

وتضيف المؤسسة: "بغض النظر عن كمية الدم أو لونه (يمكن أن يكون الدم أحمر، أو لون أغمق مثل البني أو الأسود)، تحدث إلى طبيبك".

ألم أو وجع غير مبرر

مع تقدمنا في العمر، من الشائع أن نشعر بالأوجاع والآلام، ولكن الألم "غير المبرر أو المستمر" في أي مكان في الجسم يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

فقدان الوزن غير المبرر

تعد التغيرات الطفيفة في الوزن بمرور الوقت أمرًا طبيعيًا تمامًا، ولكن إذا فقدت قدرًا ملحوظًا من الوزن دون محاولة ذلك، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك.

ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد".

وهذا يشمل أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية.

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