حج آمن دون جفاف.. نصائح ذهبية للحجاج أثناء أداء الفريضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول موسم الحج المبارك تزامنا مع عيد الأضحي المبارك لعام 2024، يبدأ مئات الآلاف من المسلمين رحلتهم المقدسة إلى مكة المكرمة، لكن تواجههم بعض المشكلات صحية، من أبرزها الجفاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من العام والتزاحم الشديد أثناء تأدية الفريضة.

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، ذكرت لـ"الخليج 365"، عدة نصائح يجب على هؤلاء الحجاج اتباعها لحج آمن دون جفاف.

- الإكثار من شرب كمية كافية من الماء بانتظام خلال اليوم، حيث تساعد على ترطيب الجسم.

- تناول الفواكه والخضروات، مثل البطيخ والعنب والخيار، فهي غنية بالماء والفيتامينات والمعادن.

- تجنب شرب المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشباب، نظرا لأنها تسبب الجفاف وفقدان السوائل من الجسم.

- عند الخروج لأداء المناسك في أوقات الحرارة المرتفعة، احرص على شرب كوب من الماء كل 15- 20 دقيقة.

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات.

- الامتناع عن استهلاك الوجبات السريعة، لأنها تُثقل عمل الجهاز الهضمي وتُعيق امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام.

- تناول كمية كافية من التمر، حيث يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول وتمنع الإمساك، ويقلل من فقدان السوائل.

يحتوي اللبن على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

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