الامارات | رجل محظوظ تنقذه قلادته من رصاصة قاتلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا رجل من رصاصة قاتلة أطلقت باتجاهه، إذ تلقتها قلادة كان يرتديها على عنقه، لتنقذه من موت محتم، حسب شرطة كولورادو.

ونقلت مجلة «دينفر نيوز» عن الشرطة قولها إن قلادة قوية لرجل ربما أنقذت حياته من خلال صد رصاصة أطلقت باتجاه رقبته، وذلك بعدما استقرت الرصاصة في السلسلة المعدنية الفضية اللون، والتي يبلغ عرضها نصف بوصة تقريباً أثناء إطلاق نار مؤخراً في كوميرس سيتي، إحدى ضواحي شمال دنفر.

وحدث إطلاق النار أثناء مشاجرة، حسبما ذكرت إدارة شرطة المدينة التجارية في بيان نُشر على «فيس بوك»، مشيرة أن «الرجل الناجي»، الذي لم تكشف عن هويته، أصيب فقط بجرح بسيط.

وأضاف البيان أن الشرطة لم تكن متأكدة مما صنعت القلادة لكنها شككت في أنها من الفضة، وهو معدن ناعم من غير المرجح أن يتحمل رصاصة.

وقبض على مطلق النار بتهمة محاولة القتل، بحسب الشرطة.