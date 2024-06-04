6 أعراض تجبرك على زيارة طبيب مخ وأعصاب فورا.. قد تشعر بها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجهاز العصبي من أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن التحكم في جميع وظائف الجسم، من الحركة والإحساس إلى التفكير، لذلك فإن أي خلل في وظائفه يسبب مجموعة من الأعراض التي تستدعي زيارة طبيب الأعصاب، وفقا لموقع "healthline".

إصابات الرأس

لن تتطلب جميع إصابات الرأس زيارة طبيب المخ والأعصاب، ولكن يعاني الأشخاص الذين أصيبوا بارتجاج في المخ من أعراض تستمر لعدة أشهر، وهذا ما يسمى متلازمة "ما بعد الارتجاج".

ويتطلب هذا إجراء بعض الاختبارات، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو اختبارات النشاط الكهربائي للدماغ.

الصداع المزمن

يصاب الكثير من الصداع بشكل متكرر لفترة طويلة، ما يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبي.

في هذه الحالة، من الضروري استشارة طبيب المخ والأعصاب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

التصلب المتعدد

هو حالة مزمنة تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، ما يسبب الخدر والضعف، بالإضافة إلى اضطرابات الرؤية، ولكن غالبا ما تكون أعراضه متقطعة، وتأتي وتذهب بمرور الوقت، وتختلف من شخص لآخر.

لذا، يجب عليك استشارة طبيب متخصص في أمراض الجهاز العصبي، للحصول على التشخيص الدقيق.

الصداع النصفي

من الضروري استشارة الطبيب فورا إذا كان الصداع النصفي مصحوبا بحساسية للضوء والصوت، فضلا عن الغثيان والدوار.

نوبات الصرع

اضطراب في النشاط الكهربائي للدماغ، يؤدي إلى حدوث تغيرات في السلوك والحركة، وفقدان الشخص المصاب به للوعي.

وإذا كنت تعاني من هذه العلامات التحذيرية، ينصح بالتحدث إلى طبيب المخ والأعصاب فورا.

صعوبة في الكلام

صعوبة الكلام جرس إنذار يُنذر بالسكتة الدماغية، وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما تفقد إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، وذلك بسبب انسداد أو تمزق أحد الأوعية الدموية التي تُغذي الدماغ.

ودون إمدادات الدم، تبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون دقائق، ما يسبب تلفا دائما أو حتى الوفاة.

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