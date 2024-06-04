كيف تشتري أضحية سليمة ومناسبة؟.. 10 علامات تاخد بالك منها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قدم الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة مجموعة نصائح يجب اتباعها أثناء شراء الأضحية ويمكن ملاحظتها بالعين المجردة، وذلك خلال حواره في برنامج " صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

الرأس إذا كانت متجهة لأعلى وليس لأسفل، ما يدل على الطاقة الحيوية والنشاط والصحة الجيدة للحيوان.

خلو عين الأضحية من أي إفرازات دمعية أو مخاطية.

عدم وجود إفرازات مخاطية على منطقة الأنف.

عدم وجود تشققات على الفم أو اللسان أو التهابات.

عدم وجود انتفاخ في منطقة البطن أو "الكرش".

صعوبة نزع شعر أو صوف الأضحية بسهولة.

تناسق الشعر ولمعان الجلد.

استقامة وامتلاء أرجل الأضحية يدل على زيادة جودة اللحوم.

خلو الحيوان من أي علامات غريبة في منطقة الذيل أو المؤخرة أو الأعضاء التناسلية.

تضخم وتورم الخصيتين يدل على ضعف صحة الأضحية.

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