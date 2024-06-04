4 فئات ممنوعة من إزالة الشعر بالليزر.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ترغب العروس في إجراء الليزر قبل حفل الزفاف للتخلص من شعر الجسم الزائد، وبالرغم من أهميته إلا أنه توجد فئات ممنوعة من استخدامه، وفق موقعي "هيلث لاين" الطبي و"medicalnewstoday".

أصحاب البشرة الحساسة

تسبب إزالة الشعر بالليزر لأصحاب البشرة الحساسة تهيج مؤقت واحمرار وتورم خفيف في المنطقة المعالجة.

البشرة الفاتحة

بعد العلاج بالليزر يلاحظ أصحاب البشرة الفاتحة أن الجلد أغمق وبقع داكنة نتيجة إزالة الشعر بالليزر.

الحوامل

يسبب الحمل تغيرات هرمونية في جسم الإنسان، ويمكن أن يؤدي هذا إلى نمو شعر إضافي في أماكن غير مرغوب فيها، لذا لا ينصح بإجراء الليزر أثناء الحمل، ومن الأفضل الانتظار بعد الولادة.

الأشخاص الأكثر عرضة للعدوى الجلدية

إتلاف بصيلات الشعر بالليزر يمكن أن يؤدي إلى خطر الإصابة بالعدوى، لذا يجب يجب على الأشخاص الإبلاغ عن أي علامات العدوى إلى طبيب الأمراض الجلدية.

هل إزالة الشعر بالليزر مؤلمة؟

يصبح الجلد المصاب أحمر ومؤلما بعد إزالة الشعر بعدة أيام.

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