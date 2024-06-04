فيها سم قاتل ليس له مصل.. تحذير خطير من سمكة قد تنهي حياتك خلال 6 ساعات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل كثيرون تناول أنواع مختلفة من الأسماك دون معرفة خطورتها على الصحة، لكن هناك نوع سمك سام قد ينهي حياتك خلال 6 إلى 8 ساعات من تناوله، فما هو؟.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن تناول سمكة "القراض السامة" ، والمعروفة بـ النفيخة أو الأرنب، المنتشرة في الأسواق، قد يؤدي إلى الوفاة.

وتتميز هذه السمكة بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها الأشد فتكا في العالم، وسميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف باسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف.

وتعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

وهذه السمكة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم، كما أن السم الموجود بها هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

الوفاة خلال 6 ساعات

عند تناول هذه السمكة تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر إلى يومين، وقد يتسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

أعراض أولية

آلام في البطن

غثيان وقئ

إسهال

أعراض خطيرة

ضعف وشلل العضلات

انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضربات القلب

تنميل الجسم

ضيق في التنفس

وقد يصل الأمر إلى الشلل أو الغيبوبة

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