هذا ما يفعله التوقف عن العلاقة الجنسية لعدة أشهر بجسمك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - ممارسة العلاقة الزوجية أمر بشري طبيعي يوفر العديد من الفوائد الجسدية والنفسية، لكن لا يدرك العديد مدى تأثير التوقف عن ممارستها لعدة أشهر.

إليك تأثير التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة لعدة أشهر على الجسم، وفقا لموقعي "insider"، و"menshealth".

صعوبة في النوم

تؤدي ممارسة العلاقة الحميمة إلى إفراز هرمونات تساعد على النوم، لذا يسبب التوقف عن ممارستها صعوبة في النوم.

الشعور بالحزن والاكتئاب

هرمون "الإندورفين" أحد أهم الهرمونات التي تُفرز في الجسم خلال ممارسة العلاقة الزوجية، حيث يُسهم في تحسين الحالة المزاجية والاسترخاء.

ولذلك، فإن الامتناع عن ممارستها لأشهر يسبب انخفاض مستوياته في الجسم، ما يُزيد من الشعور بالحزن والاكتئاب والقلق.

ضعف جهاز المناعة

يؤدي ارتفاع مستويات هرمون "الكورتيزول" بسبب التوقف عن ممارسة الجنس إلى ضعف جهاز المناعي.

الخلافات الزوجية

يؤدي انخفاض الرغبة الجنسية إلى حدوث توتر بين الزوجين، ما يزيد من كثرة الخلافات والمشكلات وقلة الروابط العاطفية بينهما.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

تنظف الكبد.. 10 أطعمة سحرية تطرد السموم من جسمك

لن تتخيل ما يحدث لصحة الكبد والكلى عند تناول لحمة الرأس

علامات على أظافرك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. اكتشفها الآن