محمد اسماعيل - القاهرة - سعرها 4 ملايين دولار.. ما قصة أغلى بقرة في العالم؟

تمتلك البرازيل بقرة "فياتينا 19" التي تتميز بجسدها الضخم باللون الأبيض الثلجي، لذا توضع تحت المراقبة والحراسة المشددة من شخص مسلح وكاميرات المراقبة الأمنية.

ويصل سعر البقرة "فياتينا 19" إلى نحو 4 ملايين دولار، لذا تعد أغلى بقرة بيعت في مزاد علني على الإطلاق، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفقا لموقع "bakersfield.

وتزن حوالي 1100 كيلوجرام (أكثر من 2400 رطل)، بالإضافة إلى أن أصحابها وضعوا لوحتين إعلانيتين تشيدان بعظمتها ويدعون الناس للقيام برحلات حج لرؤية البقرة الخارقة.

وتتميز البقرة أيضا بصلابتها وقدرتها على العيش بعلف رديء الجودة ورخيص التكلفة، لأن جسدها يمتلك تمثيلا غذائيا جيدا.

وقالت لوراني مارتينز طبيبة بيطرية برازيلية إن سعر البقرة المذهل سببه سرعتها وعضلاتها الجيدة وخصوبتها وخصائصها.

وتنتمي "فياتينا-19 " إلى سلالة نيلور التي تتم تربيتها من أجل اللحوم، وليس الحليب، وتشكل معظم المخزون البرازيلي.

فياتينا-19 تحصل على معاملة خاصة لتعزيز إنتاج خلايا البيض الخاصة بها، وأصبحت حاملا للمرة الأولى، ويتطلع أصحابها إلى التوسع وبيع خلايا بويضاتها وتصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة والهند والولايات المتحدة.