الامارات | دبي «أرض الفرص» رقم 1 عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنه برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والمواهب، حافظت دبي على ريادتها وتعزيز تنافسيتها وموقعها عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي، إذ تصدّرت مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن «فايننشال تايمز»، المصدَر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، ولتصنيف بيانات «مجموعة الصناعات الإبداعية» التابع للتقرير ذاته.

وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة صنفت ضمن التقرير، متفوقةً على مدن عالمية مهمة مثل: لندن، ونيويورك، وسنغافورة، وجاءت هذه النتائج إثر رصد أداء دبي في القطاعات الفرعية التي تندرج ضمن منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية.

نموذج يحتذى

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي حافظت على صدارتها العالمية في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية بفضل بنيتها التحتية والتشريعية والقانونية والرقمية المتطورة التي تحفز مناخ الاستثمار، وتوفر بيئة مرنة ومنفتحة وجاذبة للأعمال ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، ما جعلها نموذجاً يحتذى به في تشجيع الابتكار.

وقالت سموها: «ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والمواهب، أسست دبي منظومة أسهمت في استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب حول العالم، ما عمل على تعزيز تنوعها الثقافي، وأسفر عن تواصل وتبادل فكري استثنائي، ونهضة تنموية شاملة ومستدامة، فأصبحت أرض الفرص للمبدعين وروّاد الأعمال الذين وجدوا فيها فرصاً استثمارية واعدة، وأفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار».

وأثنت سموها على الجهود التي أسهمت في ارتقاء دبي إلى الصدارة العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، مضيفة: «يجسّد تفوق دبي في مؤشرات الاستثمار الأجنبي الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومتها في تذليل العقبات أمام المستثمرين، ودورها في فتح آفاق جديدة للإبداع، وسعيها الدائم لتلبية احتياجات القطاع الثقافي والإبداعي عبر تسهيل الإجراءات التي تتيح للمستثمرين وروّاد الأعمال والمبدعين إمكانية تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وهو ما يسهم في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده الإمارة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة».

ضعف الرقم

وبحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2023، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في العام السابق بواقع 451 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة 60%. كما أسهم في خلق 21 ألفاً و563 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في عام 2023، ما يمثل زيادة 74% مقارنةً بعام 2022.

مواصلة العمل

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي: «تواصل دبي تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، مدعومةً بحجم الاستثمارات اللافت وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات الرئيسة في الإمارة، بما في ذلك الصناعات الثقافية والإبداعية. ويأتي هذا الأداء المتميز في مشاريع الاستثمار المباشر بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب ما تتمتع به المدينة من بنية تحتية وأطر تشريعية ورقمية متطورة».

وأكد مواصلة العمل والتعاون مع الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لاستكشاف المزيد من الفرص التي تجذب الاستثمارات إلى المدينة، وبالتالي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

تدفقات

وضمن تصنيف دول المَصدَر الخمس الأبرز في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إلى دبي خلال عام 2023، أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار، وكذلك وفق إطار دبي للإحصاءات الثقافية، نمو تدفق رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المستثمرة في هذا القطاع في دبي بنسبة 33.2%، تليها كلٌ من: المملكة المتحدة بنسبة 12.4%، والهند بنسبة 9.1%، والمجر بنسبة 4%، وكذلك الدنمارك بنسبة 3%.

كما تصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة ضمن فئة خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار الأجنبي في مشاريع الصناعات الثقافية والإبداعية وبنسبة 19.2%، تلتها الهند بنسبة 16.3%، والمملكة المتحدة بنسبة 15.7%، وسنغافورة بنسبة 5%، وفرنسا بنسبة 4.2%. وتصدرت المملكة المتحدة قائمة عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية بنسبة 17.8%، وتلتها الهند بـ16.9%، والولايات المتحدة بـ16%، وفرنسا بـ4%، وإيطاليا بـ3.8%، وهو ما يعكس جهود دبي واستراتيجياتها الخاصة بهذا القطاع وتركيزها على هذه الأسواق كشركاء رئيسين.

مشاريع جديدة

أشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار، وإطار دبي للإحصاءات الثقافية إلى أن نسبة المشاريع الاستثمارية الجديدة (المملوكة بالكامل) بلغت 78.7%، بينما شكلت مشاريع أنواع الاستثمارات الجديدة نسبة 16.1%، فيما وصلت نسبة مشاريع إعادة الاستثمار إلى 3%، وبلغت نسبة مشاريع الاندماج والاستحواذ 2.1% من إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المسجلة خلال 2023.

لطيفة بنت محمد:

. دبي أسست منظومة أسهمت في استقطاب أفضل المؤسسات الإبداعية من حول العالم، فأصبحت أرض الفرص الواعدة للمبدعين وروّاد الأعمال.

. تفوّق دبي في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر يجسّد الجهود الكبيرة للإمارة في تذليل العقبات أمام المستثمرين وفتح آفاق جديدة للإبداع.

هلال المري:

. نواصل العمل مع «دبي للثقافة» والشركاء من الجهات المعنية لاستكشاف مزيد من فرص جذب الاستثمارات إلى المدينة.

. من بين 115 مدينة، حافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.