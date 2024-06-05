عنصر غذائي يقلل من فرص إجهاض الحوامل.. حددي الجرعة المناسبة مع طبيبك

القاهرة - سمر حسين - صحة

حمض الفوليك أو فيتامين B9 هو عنصر غذائي مهم، يُصنف ضمن مجموعة فيتامينات ب، وينصح بتناوله للسيدات في مراحل حياتهن المختلفة، خصوصًا النساء اللائي يرغبن في الحمل والإنجاب، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي، لذا نتناول في التقرير التالي تأثيره الإيجابي على صحة المرأة.

تقليل فرص الإجهاض

تُنصح النساء اللائي يرغبن في الحمل والإنجاب بتناول حمض الفوليك من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي عليه أو أخذه على شكل مكملات غذائية قبل الحمل وخلاله، وفقًا لما قالته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة، لأنّه يساعد على تجنب أحد أنواع العيوب الخلقية للجنين، المعروفة بعيوب الأنبوب العصبي، والتي تسبب تلف الأعصاب وصعوبات التعلم، مؤكدة أنّ تناوله خلال الثلاث أشهر الأولي في الحمل يقلل من فرص الإجهاض: «لازم المرأة تتابع مع الدكتور الخاص بيها علشان يحدد الجرعة الملائمة».

أطعمة تحتوي على حمض الفوليك

لم تقتصر فائدة حمض الفوليك على المرأة الحامل، كما أضافت عبدالوهاب، لـ«الوطن»، بل يُمكن استخدامه للفتيات في مراحل حياتهم المختلفة للمساعدة في التخفيف من آلام ومشاكل الدورة الشهرية، كما يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وعلاج فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك.

ويمكن الحصول على حمض الفوليك من عددٍ من الأطعمة مثل الخضروات الورقية والفاكهة والحمضيات، والفاصوليا، كم يمكن تناوله على شكل كبسولات المكملات الغذائية.

وهناك بعض الإرشادات التي ينبغي اتباعها عند تناول حمض الفوليك، تتضح في الآتي: