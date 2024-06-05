كارثة.. اكتشاف مواد مسرطنة في منتجات ماركة ملابس شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر باحثون من أن الملابس والإكسسوارات التي تبيعها شركة الأزياء العملاقة Shein، تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت الاختبارات العشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من العناصر وجود نسبة عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان والتوحد إلى الأبد.

وتحتوي بعض العناصر على ما يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات، التي يمكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى أجهزة الدم.

تم إجراء الاختبار من قبل مسؤولين كوريين جنوبيين للتأكد من التزام موقع Shein ومواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية الأخرى بمعايير العمل الآمنة.

وأصبحت Shein، وهي شركة مملوكة للصين ومقرها في سنغافورة، موقعًا مشهورًا للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة - حيث احتل تطبيقها المرتبة الثانية في البلاد العام الماضي بأكثر من 36 مليون عملية تنزيل.

وأظهرت بيانات من شركة ShipMatrix، وهي شركة استشارات لوجستية، أن شركة Shein تشحن حوالي مليون طرد يوميًا إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر سوق للشركة المملوكة للصين في السنوات الأخيرة.

ودفع نجاح الشركة عالميا إلى إجراء مسؤولين من كوريا الجنوبية تحليلا أسبوعيا لمنتجات الشركة، سواء حقائب أو ملابس أو إكسسوارات أو أحذية وغيرها.

وكشفت النتائج مستويات مفرطة من الفثالات، وهي نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك، والتي من المعروف أنها تسبب اضطرابات هرمونية.

كما أكدت النتائج أن المواد الكيميائية المستخدمة في منتجات شي هي "مواد كيميائية أبدية"، وسميت بهذا الاسم، نظرا لأنها لا تتحلل بسهولة وتبقى في البيئة لفترة طويلة وتصبح مشكلة مستمرة لأجيال.

ويتم استخدام تلك المواد لصنع منتجات مقاومة للالتصاق، والماء، والبقع، ويمكن أن تتسرب من المنتجات وتدخل إلى الجسم عن طريق البلع، أو الاستنشاق، أو من خلال الجلد.

وأظهرت الأبحاث أن التعرض لتلك المواد الأبدية يرتبط بانخفاض الخصوبة ويؤثر على نمو الأطفال ويزيد مخاطر الإصابة بالسرطان، ويضعف المناعة ويزيد مستويات الكوليسترول.

كما كشف الباحثون أن زوجا واحدا من الأحذية يحتوي على 428 ضعفا من المستويات المسموح بها، في حين أن ثلاثة أكياس تحتوي على 153 ضعفا من الحد المسموح به من المواد الكيميائية إلى الأبد.

من جانبه، قال المتحدث باسم "شي إن"، إن الشركة أجرت أكثر من 400 ألف اختبار للسلامة الكيميائية مع وكالات اختبار دولية خلال العام الماضي، مؤكدا أن الشركة تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد.

وقال المتحدث: "عند علمنا بأي مطالبة ضد منتجاتنا، نقوم على الفور بإزالة المنتجات من موقعنا على سبيل الحذر أثناء إجراء تحقيقنا".

والتحقيق الأخير ليس الأول الذي يكشف عن مواد كيميائية سامة في منتجات ش إن، حيث أجرت منظمة السلام الأخضر البيئية اختبارا مماثلا في عام 2022.

اشترت المجموعة الناشطة 42 قطعة، بما في ذلك الملابس والأحذية للرجال والنساء والأطفال والرضع، من مواقع "شي إن" الإلكترونية في النمسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، وخمسة عناصر من متجر مؤقت في ميونيخ بألمانيا.

تم إرسال المنتجات إلى مختبر مستقل BUI للتحليل الكيميائي، وبينت النتائج اشتمالها على مستويات عالية جدا من الفثالات في الأحذية والفورمالديهايد في ملابس الفتيات الصغيرات.