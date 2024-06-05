"مكانش هيتجوزني".. قصة تريند "أنتيكا ويارا" بعد تصريحاتهما المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار البلوجر حسام أنتيكا وزوجته يارا البهنساوي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقاتهما في بودكاست "المتزوجون".

وتصدرت يارا محركات بحث جوجل بعد تصريحاتها بأنها كانت أكثر حماسا بالعلاقة من البداية، واعتراف حسام بأنه لم يكن يأخذ قرار ارتباطهما بجدية في البداية ولكن تغير رأيه وتزوجا.

ولفتت هذه التصريحات انتباه الكثير من المتابعين، ووصفوا "يارا" بأنها تحب "أنتيكا" أكثر وأنه لا يبادلها نفس مقدار الحب.

وانتشرت خلال الفترة الماضية شائعة انفصال البلوجر حسام أنتيكا وزوجته، بعدما نشرت يارا صور وفيديوهات تدل على وجود مشكلات بينها وبين أنتيكا.

وبعد ذلك، نشرت يارا خلال استوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "حلقتنا في المتزوجون مش هتنزل، ادعولنا ويا ريت محدش يسألني ليه".

وبالرغم من ذلك، لم يصدر أي شيء رسمي من حسام ويارا يدل أنهما انفصلا بالفعل.

يارا بلوجر مصرية شهيرة ولدت عام 2001 واشتهرت على السوشيال ميديا بإطلالتها وقصات وألوان شعرها الغريبة، وبرز اسمها في مجال الموضة والأزياء.

ويارا تمتلك مليون و100 ألف متابع على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتعد الزوجة الثانية للمصور حسام عاطف الشهير بأنتيكا.

وأوضحت يارا خلال البودكاست أنها كانت تربطها بالمصور حسام أنتيكا في البداية علاقة صداقة قوية قبل خطوبتهما.

وقالت يارا: "أنا أعرف أنتيكا في إعدادي، كان ساكن قريب مني وأعرفه بشكل عام من شغله على السوشيال ميديا، وكنت بتابعه طول الوقت وبحضر له كل الإيفنتات، وفي مرة شوفته في الشارع وسلمت عليه، ونطيت له من شباك العربية".

ورد عليها حسام قائلا: "يارا كانت دخلتها غريبة وكانت بتيجي ورايا محلات الكشري".

وأضافت البلوجر يارا: " أنا كنت من فانز حسام، وهو نزل إعلان إنه محتاج مساعدة، ووقتها قولت دي فرصتي".

وقال أنتيكا: "كانت بتتحايل عليا وكلمتني 3 مرات، أنا كنت أصلا وقتها متجوز وفكرة إني أشغل معايا واحدة من الفانز كانت هتسبب لي مشاكل".

وتابع حسام: "أنا كنت بسيبها في أي حاجة تحصل.. مكنتش برد عليها كتير ولو هختار بينها وبين صحابي، كنت أنزل مع صحابي".

والمصور حسام أنتيكا ولد عام 1998 واشتهر من خلال صورته مع أحد الجمال التي انتشرت على الشوشيال ميديا، ولديه 2 مليون متابع عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتزوج حسام للمرة الأولى من صديقته "سلمى" بعد فترة طويلة من صداقتهما ولكنهما انفصلوا، وبعد ذلك فسخ خطوبته من الإعلامية هند مدحت.