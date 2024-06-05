ارتدته قبل ذلك.. جميلة عوض تظهر في كتب كتابها بفستان مكرر (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة جميلة عوض مساء أمس الإثنين بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ في حفل بسيط مع عائلتها.

وأطلت جميلة بتوب كت من الدانتيل باللون الأبيض مع بنطلون بنفس اللون.

جاءت الإطلالة مناسبة لشكل جسمها، إذ اختارت كروب توب مطزر بالكامل مع بنطلون مطزر من الأسفل، جعلها تبدو رقيقة خاصة مع اختيار قصة الشعر الأنسيابي

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة جميلة عوض وهي ترتدي نفس الإطلالة في مسلسل "لا تطفىء الشمس".

وتحرص جميلة دائما على تنوع إطلالتها بين الفساتين القصيرة والطويلة والكروب توب، وأيضا الألوان الفاتحة.