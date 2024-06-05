ما هي أفضل قطعيات اللحم وطرق استخدامها في الوجبات؟.. «لحم الفخذ لتحضير الشاورما»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتمد اختيار قطعة اللحم المناسبة على الوصفة التي ترغب في تحضيرها، حيث تختلف كل قطعة في خصائصها ومذاقها وطريقة طهيها، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد البحث عن القطعية المناسبة لكافة أغراض الطهي، مثل ورقة اللحمة والمفروم والجريل، خاصة وأنّ لكل منها نكهة وطريقة طهي، وفوائد صحية تختلف عن غيرها.

وتوضح الشيف أمل البنا عبر قناة «CBC سفرة» أفضل قطعة لحم مناسبة لكل أكلة على النحو التالي.

السن أو الكوستاليتا

تقطع من الربع الأمامي للعجل المتكونة من منطقة الضلوع أو الريش، وهي منطقة «السن» أو «الكوستاليتا» وهي منطقة الظهر.

عمود الكوستاليتا يستخرج منه قطع «الريب آي»، ويتراوح وزنه من 3 إلى 9 كيلوجرامات، حسب وزن العجل، وتعتبر أفضل مناطق العجل، نظرًا لتعرضها لأشعة الشمس، وتستخدم في الوصفات التالية:

1. القراقيش تستخدم في الشوربة.

2. العرق الأصفر يتم إزالته.

3. تقطيع قطع السمين واللحم الصغير.

4. الاستيك؛ وتصلح للشوي عبر تقطيعها شرائح.

5. استخدام اللحمة الحمراء للتحمير أو عمل لحمة مفرومة.

6. استخدامها في اللحمة الباردة أو لحمة بالخضار أو في الفرن.

7. استخدام العرق بالكامل في اللحمة المشوية.

8. آخر قطعة في العرق تستخدم كباب حلة أو كفتة مفرومة.

كيفية شراء القطعة المناسبة لكل وجبة

- لحمة الصدر: تصلح للبلوبيف والبسطرمة.

- الموزة: مليئة بالكولاجين وتصلح للطهي الرطب، وتستخدم في الطاجن واليخني.

- الريش: تصلح للستيك الريب آي، وهي في منطقة ظهر العجل وبها أيضا «الإنتركوت» وتشوى على الفحم أو الطاسة.

- البليت plate: بها عظم وتصلح لليخني وهي أسفل منطقة الريش وهي طرية للغاية.

- الظهر short loin: تصلح لعمل الستيك قليل الدهون.

- الكتف: تصلح لعمل الخضار بكافة أنواعه.

- الفيليه أو عرق الفلتو: يصلح للاسكالوب بانيه وللطهي الرطب.

- الفخذة: تصلح للخضار أو الاسكالوب بانيه.

أفضل قطعية لحم كباب الحلة

لحم الكتف: يعتبر من أفضل الخيارات لكباب الحلة، لاحتوائه على كمية قليلة من الدهون وسرعة طهيه، كما يمتص التتبيلة بشكل جيد ما يمنحه نكهة مميزة.

أفضل قطعية لحم للكفتة المشوية

- لحم المتن:

يعد لحم المتن الخيار الأمثل للكفتة المشوية، حيث يتميز بنكهته الغنية وقلة دهونه.

- لحم البتلو:

يمكن استخدام لحم البتلو أيضا للكفتة، لكن تأكد من فرمه ناعمًا لضمان نكهة طيبة وقوام متماسك.

أفضل قطعية لحم للكبسة

- لحم الضأن:

يعد لحم الضأن هو الخيار التقليدي للكبسة، ويفضل استخدام قطع لحم الضأن الغنية بالدهون مثل لحم الرقبة أو لحم السيراميك للحصول على نكهة غنية ودسمة.

- لحم الدجاج:

يمكن أيضا استخدام لحم الدجاج في تحضير الكبسة، ويفضل استخدام قطع الدجاج ذات العظم، مثل الدجاج الكامل أو الدجاج المقطع.

أفضل قطعية لحم للشاورما

- فخذ العجل:

تعد فخذ العجل الخيار الأمثل لتحضير الشاورما، حيث تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الطري.

- لحم الصدر:

يمكن أيضًا استخدام لحم الصدر لتحضير الشاورما، لكن تأكد من تقطيعه شرائح رقيقة لضمان نضجه بشكل متساو.