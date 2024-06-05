الامارات | إرهاق وعدم تركيز.. أعراض جانبية لأدوية قد تؤثر في سلامة القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الصيدلانية الألمانية في معهد الطب الشرعي بمستشفى إيسن الجامعي، تيريزا بوديفيلد، إن «الأعراض الجانبية للأدوية قد تؤثر في سلامة قيادة السيارة لدى كبار السن بصفة خاصة، لأنها تؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وعدم التركيز، مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم».

ونصحت بعدم التوقف عن تناول الأدوية أو تقليل الجرعة من تلقاء نفسك، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلاني، إذ يمكن استعمال مادة فعالة بديلة، أو تعديل الجرعة الدوائية حسب الحالة.

وأضافت بوديفيلد أن «الأعراض الجانبية غالباً ما تكون أكثر وضوحاً مع بداية تناول الأدوية، ولكن إذا ضبط الدواء بصورة صحيحة وتم الوصول إلى مستوى معين في الدم، بحيث لا يتحرك هذا المستوى بدرجة كبيرة، فإن الأمور تكون على ما يرام».

ويمكن لكبار السن قيادة السيارة بعد فترة معينة من تناول الأدوية، مثل الاقتصار على القيادة في فترة ما بعد الظهيرة، إذا كان يتم تناول الأدوية في الصباح، والتي قد تؤثر في سلامة القيادة. وبطبيعة الحال ليست هناك قاعدة عامة لذلك، لأن الأمر يعتمد على نوع الدواء والاستعداد الشخصي.