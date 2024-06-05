أخصائي أورام: الإنجاب سلاح طبيعي ضد سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما شغل سرطان الثدي بال النساء، كونه من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بينهن، ومع ازدياد الوعي الصحي، تزايد البحث عن طرقٍ للوقاية من هذا المرض.

ووفق، "نوفوستي"، قال الدكتور ألكسندر بتروفسكي رئيس قسم الأورام وسرطان الثدي في مركز بلوخين، أن خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللاتي أنجبن أقل بنسبة 30 بالمئة من النساء اللاتي لم ينجبن.

وأضاف: "يصل خطر الإصابة بسرطان الثدي خلال عمر المرأة إلى 15بالمئة، ويقل بين النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي لديهن طفل واحد، بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي ليس لديهن أطفال. أما لدى النساء اللاتي أنجبن 2 و3 أطفال فينخفض هذا الخطر بنسبة 19 و29 بالمئة على التوالي".

وأوصى أخصائي النساء لتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي إنجاب أول طفل قبل بلوغ 25 عاما وعدم الامتناع عن الرضاعة الطبيعية، وتخفض كل ولادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 7 بالمئة والرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرا بنسبة 4,5 بالمئة، ويرتبط هذا التأثير الإيجابي بالتغيرات التي تحصل في مستوى الهرمونات.

وأشار إلى أن المرأة التي أنجبت طفلا واحدا في عمر 30-34 عاما تتعرض لنفس مخاطر المرأة التي لم تنجب.

واختتم: "النساء اللاتي أنجبن قبل بلوغهن سن 25 عاما ينخفض خطر إصابتهن بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي لم ينجبن.

وإذا أنجبن أول طفل في عمر 25 - 29 عاما، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن قبل سن العشرين، وإذا حدثت الولادة الأولى بعد سن الثلاثين، فإن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد بنسبة 24 بالمئة، وهذا أمر مثير للقلق".