دواء جديد يُقدم أملًا جديدًا لمكافحة سرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة نتائج واعدةً لعقارٍ يُسمى pembrolizumab، الذي يباع تحت الاسم التجاري Keytruda، يذيب الأورام، في علاج سرطان الأمعاء الغليظ.

ووفق ديلي ميل، ووجدت التجارب أن هذا العقار يجنب المرضى الحاجة إلى الجراحة والعلاج الكيميائي، كما تبين أن 6 من كل 10 مرضى لم يتبق لديهم أي أثر للمرض بعد أشهر.

وقال الأطباء إن العقار، المستخدم بالفعل لعلاج سرطان الثدي والرئة وعنق الرحم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى سرطان الأمعاء.

ويساعد الدواء على تحفيز جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الخلايا السرطانية، عن طريق استهداف وحجب بروتين يسمى PD-1 على سطح الخلايا التائية، ما يحفزها على العثور على الخلايا السرطانية وقتلها.

ووفق الدراسة، وجد فريق البحث في جامعة كوليدج لندن، 32 مريضا من 5 مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، في المرحلة الثانية أو الثالثة من النوع الجيني الفرعي لسرطان الأمعاء، مع عدد كبير من الطفرات.

وتم إعطاؤهم 3 جرعات من pembrolizumab على مدى 9 أسابيع قبل الجراحة، عن طريق حقنة لمدة 30 دقيقة في الجزء الخلفي من اليد، حيث يحفز جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الخلايا السرطانية.

وفور الانتهاء من العلاج المناعي، خضع المرضى لعملية إزالة منطقة الأورام في الأمعاء.

وأوضحت النتائج أن 59% من المرضى لم يبق لديهم أي أثر للسرطان عند الاختبار، (عادة بعد 5 إلى 19 شهرا)، ما يشير إلى أنهم لا يحتاجون حتى لعملية جراحية.

وأكد الأطباء أن هذا تحسن كبير مقارنة بالعلاج القياسي الحالي، والذي يتضمن إجراء عملية جراحية لإزالة الورم تليها 3 إلى 6 أشهر من العلاج الكيميائي.

وأوضح الدكتور كاي كين شيو، من معهد السرطان بجامعة كوليدج لندن، أن "العلاج المناعي يمكن أن يجعل الأورام تختفي قبل الجراحة، وفرص النجاة ستتضاعف ثلاث مرات".

وواصل: "نحن بحاجة إلى الانتظار لنرى ما إذا كان المرضى في تجربتنا سيظلون خاليين من السرطان لفترة أطول من الزمن، ولكن المؤشرات الأولية إيجابية للغاية.