ارتفاع مستوى التستوستيرون يحمي الرجال من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة أديلايد في أستراليا أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون قد يسهم في خفض الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ويؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون في الدم إلى احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن المستويات المرتفعة من الهرمون تحمي من الإصابة بالمرض، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وأوضح الباحثون أنه لا توجد فوائد يمكن اكتشافها للتستوستيرون على الوقاية من السكري من النوع 2 للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وتوجد طرق أخرى للرجال لإدارة خطر الإصابة بمرض السكري بعد سن 65 عاماً، منها خفض الوزن، والتمارين، واتباع حمية غذائية صحية.

وفي الدراسة، فحص الباحثون 1315 رجلاً، أعمارهم بين 35 و85 عاماً، ولم يتلق أي منهم علاجاً بالتستوستيرون، أو دواء للسكري أو السرطان من قبل.

وبعد متابعة لمدة 5 سنوات، وجد الباحثون أن تركيز الهرمون في الدم يلعب دوراً هاماً في الوقاية من تطوّر السكري قبل سن الـ 65.

وقال الباحثون: "الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الكحول يساعد في الحفاظ على مستوى طبيعي من هرمون التستوستيرون لدى معظم الرجال، ويساعد أيضاً في منع مرض السكري من النوع 2".