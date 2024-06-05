أسهل طريقة لعمل أصابع البطاطس بالخضار.. «وصفة سهلة ولذيذة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وصفات متنوعة ومختلفة من الأطعمة، تتفنن الأمهات دائمًا في إعدادها لأسرهن خاصة الأطفال، ومن أشهر المأكولات التي تلقى إقبالا كبيرا من الكثيرين، هي البطاطس، إذ يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مثل باللحمة المفرومة أو البيوريه أو مقلية، وفيما يلي، طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار بحسب ما قدمه موقع «سي بي سفرة».

مكونات أصابع البطاطس بالخضار

بطاطس مسلوقة مهروسة

جزر مبشور

فلفل ألوان أو رومي

ثوم

بسلة

كوسة

بيض

ملح

فلفل أسود

كمون

بقسماط

زيت

طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار

في وعاء على النار، شوحي الجزر والكوسة والفلفل الألوان.

رشي الملح والفلفل على المكونات السابقة.

ضيفي الثوم والكمون إلى الخليط السابق.

افرمي جميع أنواع الخضار وامزجيها مع البطاطس المهروسة.

امزجي الخليط مع الدقيق وشكليه في صورة أصابع.

ضعي أصابع البطاطس في البيض ومن ثم البقسماط.

اقلي الأصابع في زيت غزير وقدميها ساخنة.

مقادير أصابع البطاطس بالموزاريلا

2 بطاطس كبيرة الحجم.

1/2 كوب نشا الذرة.

كوب جبن موزاريلا.

رشة ملح.

طريقة تحضير أصابع البطاطس الموزاريلا