عناصر غذائية تكافح شيخوخة الدماغ.. موجودة في هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار علماء من جامعة نبراسكا في لينكولن إلى إمكانية مساهمة بعض أنواع الأطعمة في إبطاء عملية شيخوخة الدماغ. ونشرت مجلة "Nature Aging" نتائج الدراسة التي حددت قائمة من العناصر الغذائية التي قد تساهم في شيخوخة صحية للدماغ، مما يفتح المجال لمزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

العناصر الغذائية الواعدة:

ووفقا لما ورد عبر صحيفة نوفوستي، إن حمض إيكوسابنتاينويك وحمض ليبويك،

توجد هذه الأحماض الدهنية بشكل أساسي في الأسماك والمحار، بالإضافة إلى بذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين وعباد الشمس والجوز.

الكاروتينات:

هي صبغات نباتية تعطي العديد من الفواكه والخضروات ألوانها المميزة. تشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات السبانخ واللفت والذرة والفلفل الحلو بألوانه الأحمر والأصفر والأخضر والطماطم والبطيخ والغريب فروت والبطيخ الأصفر والبروكلي والجزر.

فيتامين Е:

يوجد هذا الفيتامين بكثرة في المكسرات والبذور والزيوت النباتية والخضروات الورقية والحبوب الكاملة.

الكولين:

يتواجد الكولين في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بالإضافة إلى خضروات الفصيلة الصليبية وبعض أنواع البقوليات

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

تنظف الكبد.. 10 أطعمة سحرية تطرد السموم من جسمك

لن تتخيل ما يحدث لصحة الكبد والكلى عند تناول لحمة الرأس

علامات على أظافرك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. اكتشفها الآن