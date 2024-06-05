فائدة للعسل في التئام الجروح والخدوش.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي المعروف، على قدرة العسل الفريدة في تسريع عملية التئام وشفاء الجروح والخدوش، ووفقا بما جاء في صحيفة فيستي. رو.

خصائص العسل العلاجية:

مادة حافظة طبيعية:

يُعد العسل مضادًا حيويًا طبيعيًا يمنع نمو البكتيريا والفطريات، مما يجعله مثاليًا لتعزيز التئام الجروح.

غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُغذي خلايا الجلد وتُساعد على إصلاح الأنسجة التالفة.

​​​​​​​تاريخ عريق:

كان يُستخدم العسل في العصور القديمة في عمليات التحنيط نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والحافظة.

فعالية العسل في علاج الجروح

الجروح القيحية والمزمنة:

أثبت العسل فعاليته في علاج الجروح القيحية والمزمنة التي يصعب التئامها.

التوصيات الدولية:

لا يزال العسل مدرجًا في قائمة التوصيات الدولية الرسمية لعلاج الجروح.

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