متلازمة عدم التجشؤ.. ماذا تعرف عنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

"متلازمة عدم التجشؤ" عبارة عن عدم القدرة على التجشؤ نتيجة لوجود خلل في وظيفة العضلة العاصرة للمريء العلوي، ويصعب على العضلة الاسترخاء، مما يسمح للهواء والغازات بالخروج عن طريق المعدة والأمعاء والمريء، وذلك حسب ما ذكرته الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.



انتفاخ وألم في الصدر



وأضافت الجمعية أن سبب حدوث هذا الخلل غير معلوم حتى الآن.



وأوضحت الجمعية أن أعراض المتلازمة، تشمل أيضاً الشعور بالانتفاخ والغثيان وألم في الصدر "خاصة بعد تناول الطعام"، بالإضافة إلى أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة أسفل الرقبة.



وأشارت الجمعية إلى أنه يتم علاج متلازمة عدم التجشؤ بواسطة الحقن بالبوتوكس، حيث يعمل البوتوكس على شل العضلة الحلقية البلعومية مؤقتاً من أجل التمكن من التجشؤ.

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