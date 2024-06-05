لمنع تكرار النوبات القلبية.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - تكرار الإصابة بالأزمة القلبية ينتج عن عدم الاهتمام بالصحة جيدًا، وذلك حسب ما أشار إليه الدكتور ألكسندر مياسنيكوف.

وفقا للطبيب، يجب أن تؤخذ الخصائص الشخصية لكل مصاب بعين الاعتبار، ولكن هناك قواعد عامة تشمل الجميع، وذلك حسب ما ذكره فيستي. رو.



وينصح مياسنيكوف كل من أصيب باحتشاء عضلة القلب باستشارة طبيبه المعالج بصورة منتظمة ودورية وعدم الامتناع عن القيام بنشاط بدني، مثل المشي والتجوال بصورة منتظمة لأنه يساعد على إمداد القلب بكمية كبيرة من الأكسجين وهذا مهم جدا. كما أن الحركة تحمي من تكرر احتشاء عضلة القلب.



ويؤكد الطبيب على:

- ضرورة تناول الأدوية التي وصفها الطبيب بصورة منتظمة.

- التخلص من الوزن الزائد.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- يجب التفاؤل وعدم الخوف من الحالة.

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