لعشاق سجق العربية.. هذا ما يحدث لجسمك وجرثومة المعدة عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ساندوتش السجق من العربات في الشوارع من الوجبات الشائعة التي يقبل الكثير على تناوله، دون وعي منهم بالمضاعفات الصحية التي تسببها هذه العادة لصحتهم.

وجرثومة المعدة من الأمراض المحتمل الإصابة بها عند تناول هذه الوجبة.

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN أوضحت أن جرثومة المعدة من الأمراض التي تُصيب الجهاز الهضمي، وتُسبب أعراضا مثل عسر الهضم، والغثيان، والإسهال، وآلام المعدة.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سجق العربية يُحضر في ظروف غير صحية، مع عدم مراعاة معايير النظافة، ما يزيد تفاقم أعراض جرثومة المعدة.

ولفت إلى أن البائعين يستخدموا لحوم ذات مصدر غير موثوق به عند تحضيره، ما يسبب الإصابة بهذه العدوى البكتيرية.

وأضافت أن ساندوتش السجق يحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يُشكل خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتابعت أن الساندوتش يُضاف إليه كميات كبيرة من الزيوت غير الصحية، التي تُسهم في زيادة السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن.

ونصحت أخصائية التغذية بتجنب تناول ساندوتش السجق من العربات بشكل منتظم، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة، وتحضير هذه الوجبة في المنزل باستخدام مكونات عالية الجودة وصحية.

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