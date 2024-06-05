الامارات | محطة الفضاء الدولية تبث موسيقى طلاب جامعة نيويورك أبوظبي سبتمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي اليوم، بالتعاون مع جامعة مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا، عن أسماء الفائزين بمسابقة "أستروبيت موسيقى من الفضاء"، التي تمنح الطلاب فرصة استثنائية لإطلاق مؤلفاتهم الموسيقية في الفضاء على متن صاروخ سبيس إكس.

وتم اختيار الطالبتين الفائزتين، وهما الطالبة الأمريكية سَمر ريد من كلية ستينهاردت في جامعة نيويورك التي زارت جامعة نيويورك أبوظبي في ربيع 2024؛ والخريجة الإماراتية نادين قباني من جامعة نيويورك أبوظبي.

وقدمت الطالبتان مسبقاً مؤلفاتهما الموسيقية الأصلية، والتي سيتم بثها من محطة الفضاء الدولية في فعالية خاصة يتم تنظيمها سبتمبر المقبل.

وتشكل المسابقة المشاركة الأولى لجامعة نيويورك أبوظبي في هذا النوع المميز من المبادرات، ما يمثل خطوة داعمة لجهود الجامعة الرامية إلى تعزيز فعاليتها في المشاريع المبتكرة ومتعددة التخصصات

و"أستروبيت" هو برنامج ممول من قبل مجلس جامعة مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا من خلال برنامج البث الفضائي، وتتوافر فرصة بث الإبداعات الموسيقية في محطة الفضاء الدولية بموجب اتفاقية قانون الفضاء بالتعاون مع المختبر الوطني الأمريكي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا.

وقال كارلوس جيديس، الأستاذ المساعد في قسم الموسيقى في جامعة نيويورك أبوظبي، إن التعاون مع جامعة مالطا يعكس التزام الجامعة بالارتقاء بالفن من خلال المشاركة في مختلف المشاريع المبتكرة، ويشكل إطلاق أعمال طلابنا المبدعين في الفضاء خطوة مهمة في مسيرة الجامعة.