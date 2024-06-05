ماذا تفعل مكعبات مرق الدجاج بصحة كبدك؟.. لن تتوقع تأثيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مكعبات مرق الدجاج من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق التي تُحضرها ربات البيوت، دون وعي منهم بمخاطرها على صحة الكبد؟

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية، قالت إن مرقة الدجاج تحتوي على كمية عالية من الصوديوم، والإفراط في استهلاكه يؤثر سلبا على صحة الكبد.

وتابعت لـ"الخليج 365" أن مرقة الدجاج غنية بنسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأوضحت أنها تحتوي على دهون مهدرجة، وهي نوع من الدهون غير الصحية التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، والتي تضر بصحة الكبد.

وتزيد المواد الحافظة الموجودة بها من خطر الإصابة بزيادة الوزن وارتفاع مستويات الضغط بصورة ملحوظة، وتشكل أيضا خطرا على مرضى الكلى، وذلك بفضل محتواه العالي من الملح.

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