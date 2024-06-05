3 علامات مفاجئة للإصابة بمرض السكر.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة، والتي قد تُؤدّي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتمّ علاجها والسيطرة عليها بشكلٍ جيّد، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد لـ"الخليج 365".

3 علامات مفاجئة لمرض السكري

كثرة التبول

من أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا، حيث يُؤدّي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى زيادة إفراز الكلى للبول للتخلّص من الفائض.

قد يُلاحظ الشخص زيادة ملحوظة في عدد مرات التبول، خاصةً في الليل.

الشعور بالعطش الشديد

ينتج عن فقدان الجسم للسوائل بشكلٍ زائد بسبب كثرة التبول، ممّا يُؤدّي إلى الشعور بالعطش الشديد وجفاف الفم.

الشعور بالتعب والإرهاق

يُؤدّي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى عدم قدرة خلايا الجسم على امتصاصه بشكلٍ كافٍ، ممّا يُسبّب نقصًا في الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق.

علامات أخرى للإصابة بمرض السكري

فقدان الوزن غير المبرر

بطء التئام الجروح

ضعف الرؤية

تنمل أو وخز في الأطراف

ظهور رائحة الفاكهة في النفس

نصائح طبية للوقاية من مرض السكري

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

تقليل التوتر

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